متحدث الخارجية : لا جديد بشأن المفاوضات بين ايران والسعودية

"خطيب زادة"، ادلى بذلك ردا على سؤال مراسل "ارنا"؛ مبينا انه منذ اخر جولة من المفاوضات، ليست هناك اي مستجدات في هذا الخصوص.

واضاف، انه على غرار سائر المفاوضات من هذا القبيل، هناك قضايا عديدة طرحت في الاجتماع السابق ومنها النهج والمستوى الذي سيتم على اساسه مواصلة الحوار؛ وهو ما وضعجدول اعمال البلدين للمرحلة المستقبلية.

و ورد في هذا التقرير ايضا، تصريحات احد اعضاء لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (في ايران)، من ان "التوافقات المبدئية بين طهران والرياض انجزت، وان وزير الخارجية (الايراني) سيلتقي مع نظيره السعودي في المستقبل القريب ".

انتهى ** ح ع

