قائد الثورة ادى صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام فاطمي نيا

واقيمت مراسم تشييع الفقيد حجة الاسلام فاطمي نيا، اليوم الثلاثاء في محافظة قم المقدسة، و وري جثمانه الطاهر بجوار مرقد السيدة فاطمة المعصومة ابنة الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).

و ولد الفقيد عام 1947 بمدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) وتتلمذ منذ الطفولة على يد والده مير اسماعيل فاطمي نيا الذي كان من علماء الدين العرفاء ومن ثم درس لنحو 30 عاما على يد الميرزا حسن مصطفوي الذي كان من تلامذة العارف الشهير "سيد علي قاضي".

و واصل المرحوم فاطمي نيا، دراساته الحوزوية والعرفان عند علماء كبار من امثال العلامة طباطبائي وسيد محمد حسن الهي طباطبائي (الشقيق الاصغر للعلامة طباطبائي) ومحمد تقي آملي وسيد رضا بهاء الديني ومحمد تقي بهجت والعلامة جعفري.

وكان للراحل العديد من المقالات والمؤلفات، منها حول غيبة الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) والقضايا الاسلامية الاخرى وكتاب "مآل العشق" وهو شرح حول قصيدة للامام الخميني (رض) باللغتين الفارسية والاوردية وكتاب حول الغدير يتضمن 40 حديثا من مصادر الشيعة والسنة حول واقعة الغدير وشرح وتفسير زيارة "الجامعة الكبيرة" وكتاب "نغمة العشق".

انتهى ** ح ع

