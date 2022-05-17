١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84756865
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خلال اللقاء مع وزير الثقافة الغاني؛

امير عبداللهيان يدعو مشجعي كاس العام الغانيين لزيارة ايران

امير عبداللهيان يدعو مشجعي كاس العام الغانيين لزيارة ايران

طهران / 17 ايار / مايو /ارنا – دعا وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، مشجعي كاس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الايراني و وزير الثقافة والفنون والسياحة بجمهورية غانا "محمد اول ابراهيم"، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع 
 

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