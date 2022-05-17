امير عبداللهيان يدعو مشجعي كاس العام الغانيين لزيارة ايران

طهران/17ايار/مايو/ارنا - قال المسؤول بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران "محسن زهرائي"، ان إيران تعد واحدة من أفضل الدول بالعالم في التطعيم ضد الأمراض المعدية معلنا تطعيم 95 بالمائة من سكان البلاد باللقاح الثلاثي البكتيري أو لقاح الخناق والسعال الديكي والكزاز.