امير عبداللهيان يدعو مشجعي كاس العام الغانيين لزيارة ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الايراني و وزير الثقافة والفنون والسياحة بجمهورية غانا "محمد اول ابراهيم"، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
انتهى ** ح ع
طهران / 17 ايار / مايو /ارنا – دعا وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، مشجعي كاس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الايراني و وزير الثقافة والفنون والسياحة بجمهورية غانا "محمد اول ابراهيم"، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
انتهى ** ح ع
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