اصحاب الثقافة والاعلام في مشهد يؤبنون الشهيدة ابوعاقلة

وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع ضم عددا من الشخصيات الفلسطينية والناشطين في شؤون فلسطين، مضافا الى شخصيات اعلامية من الوسط النسوي.
واستعرض المتحدثون في هذه المراسم، موضوع المواجهة بين الاسلام والصهيونية.
انتهى ** ح ع
مشهد المقدسة / ۱۷ ايار / مايو / ارنا - نظم جمع من الاعلاميين والمثقفين في مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية –شرقي البلاد) اليوم الثلاثاء اجتماعا لاحياء ذكرى الاعلامية الفلسطينية "شيرين ابوعاقلة" التي ارتقت شهيدة على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني.
وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع ضم عددا من الشخصيات الفلسطينية والناشطين في شؤون فلسطين، مضافا الى شخصيات اعلامية من الوسط النسوي.
واستعرض المتحدثون في هذه المراسم، موضوع المواجهة بين الاسلام والصهيونية.
انتهى ** ح ع
تعليقك