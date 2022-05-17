اصحاب الثقافة والاعلام في مشهد يؤبنون الشهيدة ابوعاقلة

وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع ضم عددا من الشخصيات الفلسطينية والناشطين في شؤون فلسطين، مضافا الى شخصيات اعلامية من الوسط النسوي.

واستعرض المتحدثون في هذه المراسم، موضوع المواجهة بين الاسلام والصهيونية.

انتهى ** ح ع