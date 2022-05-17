اندلاع حريق كبير اثر انفجار سيارة وسط "تل أبيب"

ووفقاً لمصادر الاحتلال لم تتضح بعد خلفية الحادث.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أجواء شديدة التوتر جراء استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمليات البطولية التي هزت الكيان رداً على الاعتداءات.
انتهى ** 2342
طهران/ 18 ايار/مايو/ارنا- اندلع حريق كبير مساء الثلاثاء جراء انفجار وقع في سيارة "بأور يهودا" وسط "تل أبيب".
ووفقاً لمصادر الاحتلال لم تتضح بعد خلفية الحادث.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أجواء شديدة التوتر جراء استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمليات البطولية التي هزت الكيان رداً على الاعتداءات.
انتهى ** 2342
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