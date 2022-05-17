اندلاع حريق كبير اثر انفجار سيارة وسط "تل أبيبب"

طهران / 18 ايار/مايو/ارنا- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي عن التوقيع على 13 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوبا، واعتبر ذلك مؤشرا للمستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين، لافتا الى تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصحة والامن الغذائي.