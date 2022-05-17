باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من ايران

وقال اقبال في تصريح له الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لميناء غوادر والمشاريع التنموية الجارية فيها بالمشاركة مع الصين: ان اسلام آباد وبغية توفير الكهرباء اللازم لميناء غوادر في ولاية بلوجستان عازمة على اجراء محادثات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

واشار الى حاجة سكان ولاية بلوجستان ومنها ميناء غوادر للطاقة قائلا: ان اجراء محادثات عاجلة مع البلد الجار ايران لاستيراد 100 ميغاواط من الكهرباء منها مدرج في جدول اعمال الحكومة الباكستانية.

يذكر ان طهران واسلام آباد وقعتا في العام 2002 اول اتفاقية لتصدير الكهرباء من ايران الى باكستان بمقدار 34 ميغاواط ومن ثم تم رفع الرقم الى 74 ميغاواط ويبلغ الان 104 ميغاواط يتم نقله عبر خط بقدرة 132 كيلوفولت من جكيغور بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران الى منطقة مند الباكستانية.

وتعاني باكستان من ازمة النقص في الطاقة في حين اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا استعدادها لتزويدها بالطاقة سواء الغاز او الكهرباء او النفط او المشتقات النفطية للمساعدة بحل الازمة.

انتهى ** 2342