١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٢٢ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84758508
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وزیر النفط: إيران تبيع نفطها بسعر جيد

وزیر النفط: إيران تبيع نفطها بسعر جيد

طهران/ 18 أیار/ مایو/ ارنا- اکد وزیر النفط الايراني جواد اوجي بأنّ لدی إيران زبائن في سوق النفط وعملية بيع النفط بسعر جيد یستمرّ بقوة.

وقال اوجي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء بشأن عملية بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية: "لدينا مشتریات في السوق وحددنا أسواقاً جديدة وسيستمر هذا الاتجاه بقوة".

وحول ارتفاع حجم بیع النفط الروسي أوضح الوزير: " تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها لكن نظرًا للعقوبات الغربية، سيستغرق وقتًا طویلاً لتعثر على مشترین".

واضاف: " لقد تم إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز وسیطرح في الحكومة قريباً".

وفي إشارة إلى استكمال الدراسات بحقل"أرش" للغاز ، قال اوجي: "تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل".

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