قائد الثورة الاسلامية: تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية

و في رسالة الى الناشطين والمعنيين بالنمو السكاني، اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء على ضرورة العمل على تحقيق النمو السكاني وتجديد شباب السكان وبذل الجهود لانقاذ البلاد من خطر شيخوخة السكان معتبرا ذلك سياسة مهمة ومن الفرائض الضرورية.

وجاء في نص رسالة أية الله الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحیم

اثمن جهود المسؤولين في مجلس الشورى الاسلامي والحكومة للتوصل إلى حل من اجل انقاذ البلاد من مستقبل خطير متمثل في شيخوخة السكان وأوكد من جديد ان العمل على تجديد شباب السكان وتقديم الدعم للاسر يمثلان احد الفرائض الضرورية يجب ان يقوم بها المسؤولون والشعب الايراني وهذه هي ضرورة تزداد اهميتها بالنسبة للاشخاص والمراكز الثقافية ذات التاثير وهي سياسة ذات اهمية كبيرة لمستقبل بلدنا العزيز على المدى الطويل.

هناك دراسات علمية صادقة تشير الى امكانية تنفيذ هذه السياسة من خلال تجنب مخاطر محتملة حيث تستفيد البلاد منها في المستقبل.

انني اوصى المعنيين بشؤون السكان والنمو السكاني ان يهتم بتثقيف هذه السياسة والاهتمام بها في المجال الصحي.

اسال الباري تعالى ان يوفق جميع المعنيين والمسؤولين المهتمين بهذا الموضوع.

انتهى **1110