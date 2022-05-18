١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84758810
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مراسم ازاحة الستار عن كتابين سورييين مترجم الى الفارسية

مراسم ازاحة الستار عن كتابين سورييين مترجم الى الفارسية

طهران/18ايار/مايو/ارنا- ازيح الستار عن ترجمة كتابين سوريين من تأليف المستشارة السياسية والإعلامية السابقة للرئيس السوري بشار الأسد "بثينة شعبان" تحت عنوان "حافة الهاوية" و" عشرة سنوات مع حافظ الاسد" الى اللغة الفارسية.

وحضرت المراسم التي جرت اليوم الاربعاء كل من رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الحوراني وسفير سوريا لدى طهران شفيق ديوب و رئيس إتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ ومترجم الكتابين حسين أباديان.

وقال هيثم الحافظ ان كتاب حافة الهاوية لبثينة شعبان يعبر عن حضارة سوريا وتطورها وكتاب عشرة سنوات مع حافظ الاسد يعبر عن عمق العلاقات السورية والايرانية وتطور علاقاتهما والحصار المفروض على البلدين.

واضاف ان ترجمة الكتابين من شأنها ترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدا أن التعاون الثقافي السوري الايراني اساس علاقاتهما .

و أعرب عن أمله بأن يشارك في العام القادم المزيد من الناشرين السوريين والايرانيين في معارض البلدين وتطوير  العلاقات بين الناشرين في البلدين .

ويستمر معرض طهران الدولي للكتاب الـ 33 أعماله في فترة ما بين 11 حتى 21 مايو الحالي في طهران.

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