وفد من قيادة الامن الداخلي يزور دولة الامارات

جاء هذا اللقاء على هامش اجتماع الإنتربول حول "النزاهة" الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية، منذ 10 مايو الحالي، بمشاركة وفد من قيادة الامن الداخلي في ايران الى جانب ممثلين امنيين لـ 60 دولة بالعالم.

واشار العميد "شيرزاد" خلال اللقاء، الى عدة محاور ذات علاقة بالدبلوماسية الشرطية والشرطة الدولية؛ متطلعا بان تفضي هذه المباحات الى ارتقاء مستوى التعامل بين ايران والامارات وتسخير الطاقات الامنية في كلا البلدين لخدمة الامن (المشترك) ومكافحة الجرائم الممنهجة وملاحقة المتهمين على الصعيد الدولي والتصدي لجرائم تهريب السلاح والمخدرات.

كما لفت المسؤول الامني الايراني، الى ان الجرائم الممنهجة باتت ظاهرة مقلقة بانسبة لدول المنطقة؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في اطار التعامل الاقليمي مع الشرطة الدولية.

الى ذلك، اكد قائد الانتربول في ابوظبي، على استعداد شرطة الامارات العربية المتحدة لرفع مستوى الدبلوماسية الشرطية مع نظيرتها الايرانية، ومتابعة العمل على كشف وملاحقة المتهمين الدوليين.

وقدم هذا المسؤول الامني الاماراتي بدوره، اقتراحات حول تعزيز التعاون في اطار الدبلوماسية الشرطية (بين ابوظبي وطهران) وتسخير الطاقات المتاحة، بما في ذلك سفارتي البلدين للترسيع في وتيرة المهام الموكلة الى الشرطة.

انتهى ** ح ع