سفیر سوریا لدى طهران:معرض طهران مميز وناجح يستحق التهنئة

واضاف السفير السوري لدى ايران شفيق ديوب، اتقدم بالتهنئة الى وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على تنظيم معرض طهران الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار "مع الصحة ونحن اصحاء "والذي شارك فيها 2800 ناشر بينهم نحو 70 ناشرا اجنبيا من بينها جمهورية سورية .

وشدد على اهمية تعزيز التعاون الثقافي والاعلامي بين البلدين ليرتقى الى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية معربا عن امله بان يرى مشاركة سورية الواسعة في المعارض القادمة.

ويستمر معرض طهران الدولي للكتاب الـ33 اعماله في فترة ما بين 11 حتى 21 مايو الحالي بطهران.

انتهى** 1453