سفيرة بوليفيا في طهران : ايران لديها طاقات مميزة في انتاج اللقاحات الطبية

طهران / 18 ايار / مايو / ارنا – اكدت السفيرة البوليفية في طهران السيدة "رومينا بريس راموس"، على ان ايران لديها طاقات مميزة في مجال انتاج اللقاحات الطبية والدواء؛ بما في ذلك لقاح "كوف بركت" المضاد لفيروس كورونا الذي يمنح مناعة جيدة ضد هذا الفيروس.

وصرحت السيدة "راموس"، خلال اللقاء مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني "بير حسين كوليوند" اليوم، ان بوليفيا ترغب في الاستفادة من هذا اللقاح الايراني لو اقتضت الضرورة على ذلك. يتبع...** ح ع

