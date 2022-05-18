اللواء سلامي : لولا حضورنا المقتدر في ساحات الجهاد لكان العدو قد دمر بلادنا اليوم

وفي تصريحه اليوم الاربعاء امام جمع من كوادر الحرس الثوري بمحافظة كلستان (شمالي البلاد)، اضاف "اللواء سلامي" : ان التجارب القيمة التي اكتسبناها في ساحات الجهاد ضد اعداء الله، برهنت لنا بان الايمان هو العنصر الاساس لتقرير مصير هذه المواجهة.

واستطرد : ان فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي شنها نظام صدام البائد ضد ايران)، خير دليل على حقيقة ان مصير الساحات يتحدد بيد الرجال الصادقين والمؤمنين.

ولفت القائد العام للحرس الثوري ، بان تنفيذ احكام الاسلام المبين، يعتمد على اقامة نظام ديني وان ديمومة هذا النظام مرهونة بتعاظم اقتداره؛ وعليه فنحن عازمون على تعزيز اقتدارنا وماضون بهذا الاتجاه.

وشدد اللواء سلامي بالقول : ان كرامتنا وامننا واقتدارنا واستقرارنا في ايران الاسلامية اليوم، رهن بالتضحيات والتفاني والدماء الطاهرة لابناء شعبنا الابي.

انتهى ** ح ع

