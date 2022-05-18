وزير الجهاد الزراعي : حجم التجارة بين ايران وغانا سيبلغ ميار دولار

جاء ذلك خلال كلمة وزير الجهاد الزراعي الايراني، خلال مراسم اختتام الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وغانا، والتي اقيمت اليوم الاربعاء في طهران.
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طهران / 18 ايار / مايو / ارنا – تطلع وزير الجهاد الزراعي "سيد جواد ساداتي نجاد"، الى تحقيق مليار دولار في مجال التبادل التجاري بين ايران وغانا.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الجهاد الزراعي الايراني، خلال مراسم اختتام الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وغانا، والتي اقيمت اليوم الاربعاء في طهران.
يتبع ...** ح ع
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