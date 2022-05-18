وزير الجهاد الزراعي : حجم التجارة بين ايران وغانا سيبلغ ميار دولار

كركان / 18 ايار / مايو / ارنا – قال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" : ان الاحداث في سوريا والعراق واليمن وافغانستان، اثبتت بانه لو لا تعزيز اقتدارنا وملئ السواتر وحضورنا ساحات الجهاد والتاهب للمواجهة في الوقت المناسب، لكان العدو قد تغلب علينا ودمر بلادنا وشرد شعبنا اليوم.