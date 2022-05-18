١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84759237
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الكاظمي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين العراق وإيران

الكاظمي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين العراق وإيران

طهران / 18 ايار/مايو/ارنا- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "الكاظمي استقبل اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحسب البيان، على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتطويرها بما يصبّ في مصالح الشعبين الجارين، وشعوب المنطقة أجمع".

وعبّر الكاظمي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة، مؤكداً على أهمية العمل الدبلوماسي في تطبيق الرؤى المشتركة، التي تخدم البلدين والمنطقة.

من جانبه، أشاد السفير الإيراني بجهود الكاظمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات والأصعدة.

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