اللواء سلامي: صبر الشعب الايراني في ظروف الحظر انموذج لاحرار العالم

وقال اللواء سلامي في كلمته الاربعاء في حشد من النخب وناشطي الشرائح التعبوية في محافظة كلستان شمال شرق ايران: ان هذا النبل الرائع للشعب الايراني صنع منه شعبا قويا وذا ارادة.

واضاف: ان العدو يسعى على الدوام وراء الفرص لضخ مياهه العكرة في التيارات وان يصنع لنفسه الفرص الا ان شعبنا ذكي جدا ولن يُباغَت ابدا.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: لقد قلت مرارا واكرر القول بان ايران الاسلامية العزيزة والعظيمة اليوم اكثر قوة واقتدارا من اي وقت مضى لحل قضاياه.

واكد اللواء سلامي ان العدو لم يتمكن من ان يحني ظهر الشعب في الحظر الاقتصادي الصعب وقال: ان الشعب الايراني صامد والعدو هو الان اضعف من اي وقت على مدى الاعوام الاربعين الماضية وسنواصل الطريق بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من اي شيء.

وقال: نحن الان في نقطة مطمئنة ذلك لان المسافة الكبيرة التي كانت تفصل بين قدرتنا وقدرة العدو تضاءلت تدريجيا واصبح العدو يستنزف شيئا فشيئا.

انتهى ** 2342