رئيس الطاقة الذرية الايرانية: نعمل على انتاج الوقود المخصب بنسبة 60 بالمائة

جاء ذلك في تصريح ادلى به اسلامي الاربعاء خلال اجتماع تخصصي حول موضوع "تاثير التدابير الاستراتيجية لقائد الثورة الاسلامية في تطوير التكنولوجيا النووية" وقال: ان محاولات الاعداء للقيام باعمال تخريب في قطاع التكنولوجيا النووية الايرانية قد حوّلها الى الخط الامامي لجبهة المواجهة.

واضاف: ان علماءنا كانوا رهن اشارة سماحة قائد الثورة الاسلامية في المبادرة لعملية التصنيع وقاموا بانجاز التخصيب بنسبة 20 بالمائة وهو ما يحتاجه مفاعل طهران ونحن اليوم لا ننتج الوقود المخصب بنسبة 20 بالمائة فقط بل نعمل على انتاج الوقود المخصب بنسبة 60 بالمائة ايضا.

واشار الى منتوجات قطاع الصحة والادوية المشعة واعلن عن التحرك نحو البلازما العلاجية ولفت الى الدور المهم جدا للماء الثقيل وقال: للاسف ان اعداءنا يحاولون منعنا من ذلك بحجة اننا نريد استخدامه في انتاج السلاح النووي وفيما لو لم تكن توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ولم ندخل مجال التكنولوجيا النووية لكنا الان متخلفين في هذا المجال كثيرا.

انتهى ** 2342