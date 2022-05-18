١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84759347
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ضرغامي: شیرین ابوعاقلة متعلقة بكل احرار العالم

ضرغامي: شیرین ابوعاقلة متعلقة بكل احرار العالم

طهران / 19 ايار/مايو/ارنا- وصف وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني عزت الله ضرغامي، مراسلة شبكة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شیرین ابوعاقلة التي استشهدت على يد قوات كيان الاحتلال الصهيوني، بانها رمز للحرية ومتعلقة بكل احرار العالم.

وقال ضرغامي في تصريحه الاربعاء خلال لقائه وزير الثقافة القطري عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني: ان شیرین ابوعاقلة بحضورها في الضفة الغربية المحتلة كانت تسعى لتبيين جرائم الكيان الصهيوني عن كثب.

واضاف: ان شيرين كانت قد عرّفت لنفسها رسالة مهمة متمثلة باظهار حقيقة جرائم الكيان الصهيوني للعالم وقد ضحت بنفسها من اجل اداء مهمتها هذه.

واعتبر استشهاد الصحفية شيرين ابوعاقلة عاملا للمزيد من التكاتف بين ايران وقطر وقال: ان استشهادها يمكن ان يشكل عنصرا لتعزيز الوحدة بين الشعبين الايراني والقطري.

بدوره وجّه وزير الثقافة القطري الشكر والتقدير لوزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني لمواساته باستشهاد الصحفية شيرين ابوعاقلة وقال انها كانت تحمل رسالة مهمة لتبيان حقيقة جرائم الكيان الصهيوني وقدمت حياتها ثمنا لذلك.

واضاف: انها كانت تنقل الحقيقة من قلب القدس وان استشهادها كان حدثا محزنا.

انتهى ** 2342

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