عبد السلام : دول العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة

وكتب "عبدالسلام" في تغريدة له مساء الأربعاء، أن "بنود الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيًا وإلى وجهتين محددتين هما عمّان والقاهرة، وهو ما لم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شهرا ونصف، من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى مطار صنعاء الدولي."

وشدد القيادي في حركة انصار الله اليمنية، على أن "ما يتطلبه الموقف هو الإسراع في تسيير الرحلات المقررة، والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها".

وتجدر الاشارة هنا، الى أن المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، أحال (الأربعاء) طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقًا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة، التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل؛ حسب موقع المسيرة نت الاخباري.

انتهى ** ح ع

