اكاديمي تركي : سعيد لانني قضيت عمري في ترجمة الاثار الفارسية

جاء ذلك في مقابلة اجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، مع هذا الاكاديمي والمترجم التركي المخضرم، الذي يحل ضيفا على معرض طهران الدولي للكتاب المقام لنسخته الثالثة والثلاثين.

ولفت "يلدريم"، بانه يشغل مديرا لوحدة اللغة والادب الفارسي بجامعة اتاتورك، ويواصل نشاطه منذ 32 عاما في مجال ترجمة الاثار الادبية ودواوين شهرة الشعراء الايرانيين، مثل فردوسي ورودكي وسعدي ومولوي وعطار النيشابوري، والشاعرة الايرانية المعاصرة بروين اعتصامي.

واوضح، "ان ترجمتي لديوان الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم فردوسي الى التركية، استغرقت 8 سنوات، وقد نجحت في انجازه تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية الالف لتأليف هذا الاثر الادبي القيم، وحصلت انذك على جائزة العام من ايران".

واشار يلدريم ايضا، بانه الّف كتابا تم طبعه لنسخته العاشرة في تركيا، حول قواعد اللغة الفارسية.

وقال هذا الباحث والاستاذ بجامعة اتاتورك في حواره مع "ارنا" : انني تلقيت تكريما (على هذه النشاطات) من جانب رئيسي الجمهورية في ايران وتركيا، كما حصلت مؤخرا على شهادة تقدير ادخلت السعادة في قلبي من قبل وزارة التكنولوجيا والعلوم التركية، اكدت فيها "انت الجسر الثقافي الذي يصل بين تركيا ودولة ايران الصديقة والشقيقة".

انتهى ** ح ع

