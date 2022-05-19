النائب الاول لرئيس القضاء : ملاحقة المدانين في اغتيال الشهيد سليماني على سلم الاعمال

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس السلطة القضائية اليوم الخميس بمحافظة كرمان مسقط راس الشهيد سليماني (جنوب شرقي البلاد)؛ مؤكدا بان واقعة اغتياله، وبشهادة الخبراء القانونيين الاحرار على صعيد العالم، بمن فيهم الذين لا يتفقون مع الجمهورية الاسلامية ايضا، لا يوجد لها اي مبرر قانوني على الاطلاق.

واضاف : ان هذه الجريمة، شكلت احد مظاهر حقوق الانسان الامريكية، الذي يتعارض والحقوق الانسانية الحقيقية بامتياز.

واستطرد ، قائلا : لقد مرّ اكثر من سنتين على هذه الواقعة؛ حيث قام العديد من الشخصيات (القانونية) في ايران وخارجها بالتحقيق حولها.

ولفت حجة الاسلام مصدق، الى ان امريكا حاولت كثيرا للحصول على تبرير من حيث القانون الدولي لجريمة الاغتيال هذه، لكنها لم تحقق اي نتيجة حتى الان.

وصرح النائب الاول لرئيس القضاء : اننا نحث الخبراء القانونيين الأحرار على عدم اتباع هذا المسار بصمت لأنه شكل حدثا كبيرًا للغاية.

ونوه الى انه تم في هذه الواقعة اغتيال الشهيد "ابومهدي المهندس" القيادي بالحشد الشعبي الذي يعد احد المؤسسات العسكرية المصادق عليها من قبل البرلمان العراقي، وايضا اغتيال الشهيد القائد "سليماني" الذي كان قد زار هذا البلد بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية؛ متسائلا : اي منطق في العالم يبرر هذه الجريمة؟!

وخلص حجة الاسلام مصدق الى القول، انه "وفقا لتصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية، فإن واقعة استشهاد الحاج قاسم سليماني، حققت مزيدا من التاثير في مسيرة الترويج لمبادئ الثورة مقارنة بفترة حياته المنيرة، بينما كشفت اكثر من اي وقت مضى عن الوجه البغيض لهؤلاء الارهابيين".

انتهى ** ح ع

