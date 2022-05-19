القوات المسلحة الايرانية تتعاون مع سائر الدول في انتاج مسيرات الاستطلاع

وفي تصريح لقناة الاخبار الايرانية، نوه "العميد شكارجي" الى زيارات رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري" لمختلف دول العالم؛ مبينا بانها تجري في اطار الدبلوماسية الدفاعية والامنية وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.

كما تطرق الى محاور زيارة "اللواء باقري" الاخيرة لجمهورية طاجيكستان؛ مبينا ان احد التوافقات التي تمخضت عن هذه الزيارة يتعلق بموضوع مكافحة الارهاب الاقليمي والدولي؛ مبينا ان اتساع دائرة الارهاب في المنطقة ولاسيما دول الجوار وبلدان اسيا الوسطى، يشكل احد نوايا الولايات المتحدة الامريكية.

واضاف، كما تم في هذه الزيارة استعراض مجالات التعاون لمكافحة الجرائم الممنهجة مثل تهريب المخدرات، مضافا الى تبادل الخبرات التدريبية بين القوات المسلحة في كلا البلدين والتعاون الثنائي حيال قضايا المنطقة.

ولفت هذا القائد العسكري، بأن الجانب المهم في زيارة رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية لطاجيسكان يكمن في حدود البلدين المشتركة مع افغانستان وهو قاسم مشترك يستدعي بناء تعاون اقليمي على اساس المصالح الدفاعية والامنية.

واشار العميد شكارجي الى تدشين مصنع لانتاج طائرات استطلاع من دون طيار في طاجيكستان خلال زيارة "اللواء باقري" الاخيرة؛ مصرحا ان هذا الانجاز ياتي في سياق التعاون الاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا.

انتهى ** ح ع

