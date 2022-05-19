وزير الثقافة القطري يزور معرض طهران الدولي للكتاب

ورافق وزير القطري في هذه الجولة التي جرت بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي"، المستشار الثقافي لوزير الثقافة القطري "غانم العلي" ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب "جاسم احمد البوعينيين" ومدير مكتب وزير ثقافة قطر "محمد ماجد المعاضين".

وانطلق معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب حضوريا، في 11 ايار الجاري، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر هذا المعرض على مدى 10 ايام في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بطهران، كما يعرض افتراضيا على الرابط ketab.ir.

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