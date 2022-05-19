مسؤول : سلطة عمان مصممة على توسيع العلاقات التجارية مع ايران

جاء ذلك في التغريدة التي تضمنت وسم "الدبلوماسية الاقليمية"، لهذا المسؤول التجاري الايراني عبر تويتر اليوم الخميس.

وكتب : ان زيارة الوفد التجاري الاخيرة لمسقط، والترحيب منقطع النظير الذي لقيه من جانب وزيري الصناعة والتجارة وايضا النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ البنك المركزي (العمانيين)، يدلّ على ارادة هذا البلد الجار لتوسيع العلاقات التجارية مع ايران.

كما نوه "بيمان باك" ب رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" المرتقبة الى سلطنة عمان؛ مؤكدا بانها ستضيف فصلا جديدا الى سجل التعاون في المنطقة.

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