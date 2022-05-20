عالم دين بحريني : معرض طهران يسعى إلى نشر ثقافة التعايش السلمي بين دول العالم

واضاف مدير الحوزة العلمية البحرانية في قم على هامش معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب ان معرض طهران للكتاب غني بالكتب العلمية والثقافية، ويحتل الصدارة دائماً في المنطقة،يغذي ثقافة المقاومة ويسعى إلى نشر ثقافة مقاومة الظلم ومقارعة الاستكبار العالمي وضرورة مواجهة الظلم ورفع مستوى الامة؛ وهذا يسهم بدور كبير في تعزيز محور المقاومة و دعم المقاومة الاسلامية.

واكد أن المعرض سيسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب والدول.

وقال، هناك عدة خطوات وبرامج يمكن أن تقوي العلاقات الثقافية بين البحرين وايران ومن أهمها إقامة معرض الكتاب والمهرجانات الثقافية وطباعة الكتب والمنشورات، وإقامة مستشاريات ثقافية اذا توطدت العلاقات الدبلوماسية تعمل على رسم الخطط الثقافية وتنفيذ المشاريع النوعية.

وقدم اقتراحا بشأن فسح المجال أكثر أمام الكتاب الالكتروني والعمل في الفضاء الافتراضي، قائلا،العلم والعالم الحديث يتجه نحو الفضاء الافتراضي أكثر، وينبغي أن نسبق عصرنا، ولا أقل من أن نواكب عصرنا الحاضر ونستعد للمستقبل.

انتهى** 1453