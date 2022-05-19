اللواء سلامي : أي خطوة او مؤامرة ضد مصالح البلاد لن تمر دون رد

"اللواء سلامي" ادلى بهذا التصريح اليوم الخميس، امام حشد من طلاب جامعة امير المؤمنين (عليه السلام) للعلوم والتقنية التابعة للقوات البرية بالحرس الثوري في محافظة اصفهان (وسط).

واكد، بان الخطوات الحاسمة التي يتخذها الحرس الثوري اليوم، تدل على انه طالما يوجد هكذا رجال مضحون وصادقون فإنه ليست هناك اي قوة تستطيع الاعتداء على هذا البلد.

واعتبر اللواء سلامي، بان القوات البرية للحرس الثوري، قلعة حصينة للدفاع عن الامن القومي وصون البلاد والاسلام في مواجهة اعداء الله.

كما نوّه بان تعاظم جهوزية (الحرس الثوري) وتجهيزه باحدث المعدات الدفاعية في العالم، ادى الى انحسار التقديرات بشان اندلاع حرب عسكرية.

انتهى ** ح ع

