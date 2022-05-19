رئيس الجمهورية يدعو الاجهزة المسؤولة لدعم الانشطة التنموية للجامعات

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة امناء جامعة "تربيت مدرس/اعداد المدرسين/" الذي عقد الخميس بحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للثورة الثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار رئيس الجمهورية الى المكانة المهمة لهذه الجامعة في مجال التعليم واكد ضرورة الاستفادة بصورة افضل من طاقاتها في مسار إعداد الاساتذة الاكفاء في مجال التعليم والابحاث ، داعيا الى بذل الجهود لتتحول هذه الجامعة الى قطب لاعداد الاساتذة والمدرسين في البلاد الى جانب انشطتها الاعتيادية.

واضاف رئيس المجلس الاعلى للثورة الثقافية بان هذه الجامعة قادرة على ان تحقق بصورة كاملة توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في مجال اعداد اساتذة يتميزون برحابة الصدر والروح الثورية والقدرة العلمية العالية.

واكد آية الله رئيسي ضرورة تقديم الدعم من قبل جميع الاجهزة المسؤولة ومنها المؤسسات المالية للانشطة التنموية للجامعات.

وتمت خلال الاجتماع المصادقة على جملة من القرارات منها؛ تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لهيئة الامناء وواحة العلم والتكنولوجيا وتاسيس قسم دولي للجامعة في منطقة "اروند" الحرة (جنوب غرب البلاد) وتاسيس منظمة التنمية والاستثمار في الجامعة.

انتهى ** 2342