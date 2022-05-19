وزير الثقافة القطري: العلاقات بين ايران وقطر ذات اهمية خاصة

وقال الوزير القطري خلال لقائه الخميس محافظ اصفهان رضا مرتضوي: ان العلاقات بين البلدين ذات اهمية خاصة ونحن نولي الاهتمام لتكون هذه العلاقات اوسع بكثير.

واضاف: ان رسالة هذه الزيارة مهمة جدا للشعبين وان العلاقات بيننا وثيقة للغاية في جميع المجالات.

واشار وزير الثقافة القطري الى اعجابه بمدينة اصفهان نظرا لجمالها ومعالمها التاريخية وقال في الاشارة الى زيارته لها من قبل ايضا: ان تقدم اصفهان يمكن مشاهدته في فنونها وصناعاتها اليدوية.

من جانبه رحب محافظ اصفهان بوزير الثقافة القطري، واعتبر زيارة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى قطر في اول زيارة رسمية له الى الخارج في منصب الرئاسة مؤشرا للتضامن والتعاضد والعلاقات الوطيدة بين البلدين.

كما اعتبر مرتضوي زيارة امير قطر الى ايران مؤشرا لعمق العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

انتهى ** 2342