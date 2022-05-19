قيادي في الجهاد الاسلامي: نأخذ تهديدات العدو على محمل الجد والمقاومة ستتحمل مسؤوليتها

وقال د.الهندي خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن مدينة القدس والمسجد الأقصى يمثلان العصب الحساس الذي ما أن يمس حتى ينتفض الشعب الفلسطيني في كل مكان وحتى تقف حركات المقاومة أمام تحمل مسؤوليتها ومعركة سيف القدس لا زالت ماثلة للعيان"، مؤكداً أن فصائل المقاومة تراقب تصرفات العدو وستتحمل مسؤوليتها في كل الأحوال.

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني في استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة وملاحقة نعشها وملاحقة المشيعين للشهيد وليد الشريف في قلب الأقصى يعكس حالة التوتر والإرباك شديد لديه، ويؤكد أنه يفقد أعصابه كما يفقد أهدافه في قطاع غزة.

وأوضح أن الكيان في طريقه على الأرجح إلى خوض انتخابات جديدة للكنيست الصهيوني وهذا يعني أن هناك صراعا محتدما لإرضاء اليمين الصهيوني والديني من قبل " رئيس المعارضة "نتنياهو و"ائتلاف بينت لابيد غانتس الهش"، لافتاً إلى أن "بينيت" هو ابن الصهيونية الدينية ويعمل كل ما بوسعه لإرضائها لأنها تمثل قاعدته الانتخابية التي يوشك أن يفقدها.

وبشأن تلويح العدو لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد أن التلويح في العودة لسياسة الاغتيالات في غزة يعني ان أهداف العدو في غزة أصبحت محدودة، داعياً الشعب الفلسطيني للاحتشاد الجمعة في الأقصى وكل يوم "لنتحدى هذا العدو بجموعنا ونسقط المؤامرة".

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