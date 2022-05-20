تمدید اعتقال كوادر "الكتلة الإسلامية" في جامعة بيرزيت

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال 7 طلبة من جامعة بيرزيت، وهم: "محمد الفاتح، ووسام تركي، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوي، ومعتصم زلوم، وضياء زلوم، وعبد المجيد حسن.".

وكانت اعتقلت، الثلاثاء الماضي، قوة "إسرائيلية" خاصة 7 من كوادر الكتلة الإسلامية، بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي فازت فيها "الكتلة الإسلامية".

کما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مواطنا من مخيم نور شمس شرق طولكرم. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت "محمود أبو ساري" والشاب "ماهر أبو حية" بعد مداهمة منزل والتنكيل بأفراد عائلتهما، بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة شارع الشلالة.

وطالت حملة الاعتقالات 17 مواطناً في رام الله والقدس والخليل ونابلس، وصدرت أوامر حبس منزلي بحق 5 مقدسيين، بينما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى واعتدى آخرون على غرف زراعية قرب جنين.

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