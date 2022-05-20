مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

وبدوره قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "غسان دغلس": " إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة قصرة، ما أدى لتضرر عدد منها.

ويُشار إلى أن المستوطنون يقومون باعتداءت شبه يومية على المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية،وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءت مؤخراً، بما يشمل :قطع الطرقات، ورشق السيارات بالحجارة، والاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنان غرفة زراعية في حي "امريحة" ببلدة "يعبد" جنوب غرب جنين، کما استولى المستوطنان على أراضي في منطقة جبلية قريبة من مستوطنة "مابودوتان"، ونصبا "كرفانات" لرعي الماشية.

وقال رئيس بلدية يعبد "أمجد عطاطرة"، إن المستوطنین قاموا بالاعتداء أكثر من مرة على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

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