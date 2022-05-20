اللواء سلامي: يجب أن يقبل الأعداء أننا لن نهزم

وقال اللواء سلامي، العدو على وشك الدمار والانحطاط وسنكون في الساحة لتحقيق النصر وٰٰ إلحاق الهزيمة بالعدو.

وأضاف،أن إيران استطاعت رغم الحصار العالمي والضغوط السياسية والاقتصادية، الصمود في وجه هذه المشاكل وهزيمة العدو.

وأکد أن" العدو غير قادر على الرد علينا، والعون الإلهي هو أن قائدنا سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى "السيد علي الخامنئي" استطاع أن يدير ميدان الحرب بحكمة ووعي.

وأوضح سلامي، أن العدو أطلق شائعات كثيرة ليظهر قوته للآخرين وهو على وشك الانهيار.

وأضاف ،سوف نتمسك بتطلعات الأمة حتى نهاية حياتنا، وأطيب الأمنيات أن نضحي بأنفسنا لتحقيق تطلعات الأمة.

وصرح أن الأعداء ظنوا أن بإمكانهم الانتصار باستهداف شبابنا المؤمن والمقاوم، لكنهم مخطئون وشبابنا موجودون دائماً على الساحة وهذه المعركة ستستمر.و نحن نسير على دروب عظيمة ونحقق أهدافا أكبر ونصرنا قريب.

وتابع، نحن نذهب بإرادة قوية ولسنا خائفين من أمريكا لأنها بلد يعاني اليوم من المتاعب ولا يمكنه أن يحكم نفسه في الداخل والخارج. هروب الولايات المتحدة من أفغانستان والعراق وهزيمتها في اليمن واضح، وعلى حلفائها أن يعلموا أن الاعتماد على أمريكا لن يفيدهم مؤكدا نحن نتابع كل مشاريع وتطلعات العدو ونراقبها باستمرار.

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