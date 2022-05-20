إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج العسل

وأضاف في مراسیم اليوم العالمي للنحل في كرج: "تحتل إيران المرتبة 35 في العالم من حيث ​​متوسط الإنتاج على مستوى خلایا النحل، والتي يجب تحسين هذا الرقم".

وقال: " هناك 9 أنواع من النحل في العالم ومن بين هذه الأنواع التسعة، يوجد نوعان فقط في إيران، أحدهما نشط في المناطق المعتدلة والآخر في المناطق الجنوبية من البلاد".

وأشار إلى منتجات النحل الأخرى، قائلاً: "لا ينتهي إنتاج النحل بالعسل فقط، بل له دور كبير في المنتجات الصيدلانية والصحية".

ولفت طهماسبي إلى ان ایران في العام الماضي، أنتج 111 ألف طن من العسل، وهي واحدة من الدول الخمس الاولى بالعالم في مجال تربیة النحل وإنتاج العسل.

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