إزاحة الستار عن القمر "اروم ست" في ارومية

وازاح الرئيس رئيسي صباح اليوم الجمعة، الستار عن هذا القمر لدى تفقده معرض انجازات الجوفضائية التي تشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والاقمار التي يصنعها الباحثون الايرانيون في هذه المدينة التي وصلها صباح اليوم الجمعة.

وقدم العلماء الايرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والاقمار التي تم انتاجها على أيديهم.

ويستخدم القمر الصناعي "اروم سَت" للاغراض التجارية في مجال التصوير الجوي بدقة عالية جدا وسيتم وضعه في مدار حول الارض بكلفة اقل من 600 الف دولار وهو رقم اقل بكثير من مثيلاته الاجنبية.

انتهى