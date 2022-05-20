وزيرا خارجية إيران و الهند يؤكدان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

و أجرى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" محادثة هاتفية مع نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" اليوم الجمعة حول أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين ، بالإضافة إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأشار أمير عبدالهيان إلى العلاقات الطيبة بين طهران ونيودلهي ، قائلا"إن جمهورية إيران الإسلامية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الهند ويشهد التعاون بين البلدين في إطار التنمية الشاملةتطورا".

و من جانبه أشار وزير الخارجية الهندي إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين ، معربا عن أمله أن يتطور هذا التعاون والعلاقات و يشهد البلدان تعزيزها في مختلف المجالات.

ودعا وزير الخارجية الهندي نظيره الإيراني لزيارة نيودلهي و اللقاء مع كبار المسؤولين في بلاده ، الأمر الذي رحب به أميرعبداللهيان.

العلاقات الثنائية بين إيران والهند ، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية ، والتطورات في أفغانستان واليمن وأوكرانيا ومفاوضات رفع الحظر هي من بين الموضوعات ذات الاهتمام والتشاور بين البلدين.

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