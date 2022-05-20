تخت روانجي: من النفاق ادعاء الاهتمام بالاوضاع الانسانية الصعبة في سوريا مع فرض الحظر

وقال تخت روانجي في كلمته الجمعة خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول القضايا الانسانية في سوريا: ان اي مبادرة حول سوريا يجب ان تكتسب اولا الدعم من الحكومة السورية وان تحترم سيادة ووحدة الاراضية السورية.

واشار الى اوضاع الشعب السوري قائلا: ان التدخل الخارجي والارهاب والاحتلال، امور دمرت حياة الشعب السوري على مدى اكثر من عقد من الزمن.

واضاف: ان اجراءات الحظر الاحادية قد ادت ايضا الى تفاقم الازمات الاقتصادية والانسانية في سوريا خلال الاعوام الاخيرة.

وقال تخت روانجي: رغم ان القرار 2585 يدعم مشاريع اعادة البناء والاعمار الفورية وكذلك تقديم الخدمات الاساسية في سوريا ولكن استمرار اجراءات الحظر الاحادية قد عرقل للاسف تنفيذ القرار والجهود الرامية لاعادة البناء والاعمار.

واضاف: ان اجراءات الحظر عرقلت كذلك ارسال المساعدات الانسانية بطرق مختلفة وحتى انها اخرّت عودة اللاجئين والنازحين.

وتابع مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان هذه الاجراءات غير القانونية قد اثرت كذلك على قدرة الحكومة السورية في الوصول الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الظروف الحياتية للشعب السوري.

يتبع