بيكان الايراني يتوج بطلا لاندية آسيا بالكرة الطائرة

وخسر بيكان الشوطين الاول والثاني الا انه انتفض وفاز ثلاثة اشواط متتالية لينهي اللقاء لصالحه والتتويج باللقب وكانت نتائج اشواط المباراة كالتالي: (21/25، 26/28، 25/13، 25/20 و15/12).

وبهذا الفوز تأهل بيكان الى نهائيات بطولة اندية العالم بالكرة الطائرة.

وكان بيكان قد فاز في المباريات الخمس السابقة على غاز الجنوب (العراق)، سانتوري (اليابان)، ناخون راتشاسيما (تايلند)، اربيل (العراق)، وتاراز (كازاخستان). وحل نادي شهداب يزد الايراني بالمركز الثالث بعد فوزه على تاراز الكازاخستاني 3- صفر (25/20، 25/15 و25/12).

ويعتبر فريق بيكان طهران من أكثر الأندية تتويجا في آسيا في هذه المسابقة برصيد 8 ألقاب 6 منها متتالية بين عامي 2006 و 2011 ومرتين بالمركز الثاني ومرتين بالمركز الثالث ، كما فاز بالمركز الثالث في بطولة اندية العالم.

انتهى ** 2342