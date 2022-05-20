رئيسي: الضغوط الاميركية القصوى ضد ايران باءت بالفشل

وخلال جولته التفقدية في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) قال آية الله رئيسي في كلمة القاها امام اهالي مدينة مياندوآب: ان كل عملنا في الحكومة أساسه العدالة، والحكومة تسعى لاتخاذ قرارات على أساس عموم الشعب، والعدالة هو مطلب الشعب وجهود الحكومة على هذا الأساس.

ولفت الرئيس الايراني الى أن أصدقاء الثورة سيصبحون أكثر تفاؤلاً والأعداء أكثر يأسا، وقال: ان الحكومة تعمل على حل المشاكل في أسرع وقت ممكن.

وتابع قائلا: لقد اعترف المتحدث بأسم البيت الأبيض أن الضغوط القصوى ضد إيران قد باءت بالفشل.

واردف الرئيس الايراني: ان اميركا والدول الاوروبية تعاني حاليًا من قضايا كورونا، لكن الجميع لاحظوا أن وضع كورونا في بلادنا يختلف عن البلدان الأخرى.

انتهى ** 2342