٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84761120
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رئيس الجمهورية: القطاع الخاص ادى دورا مؤثرا في اجهاض الحظر

رئيس الجمهورية: القطاع الخاص ادى دورا مؤثرا في اجهاض الحظر

ارومية / 21 ايار/مايو/ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان القطاع الخاص في البلاد ادى دورا مؤثرا في اجهاض الحظر المفروض.

 وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه الجمعة خلال لقائه مجموعة من الناشطين الاقتصاديين في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب ايران): نحن نعتقد بانه لو لم يأت القطاع الخاص الى الساحة فان الاعمال لن تصل الى النتائج المرجوة منها.

واضاف رئيس الجمهورية: ان القطاع الخاص ادى دورا وتعاونا مؤثرا في اجهاض الحظر.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة واضاف: ان اجهاض الحظر على يد القطاع الخاص تحقق جيدا ولكن بالامكان ان يتقدم الى الامام بصورة افضل ايضا.

وقال: ان هذا الامر حدا بالمتحدث باسم البيت الابيض للاعتراف بالفشل المخزي لسياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342

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