رئيس الجمهورية: القطاع الخاص ادى دورا مؤثرا في اجهاض الحظر

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه الجمعة خلال لقائه مجموعة من الناشطين الاقتصاديين في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب ايران): نحن نعتقد بانه لو لم يأت القطاع الخاص الى الساحة فان الاعمال لن تصل الى النتائج المرجوة منها.

واضاف رئيس الجمهورية: ان القطاع الخاص ادى دورا وتعاونا مؤثرا في اجهاض الحظر.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة واضاف: ان اجهاض الحظر على يد القطاع الخاص تحقق جيدا ولكن بالامكان ان يتقدم الى الامام بصورة افضل ايضا.

وقال: ان هذا الامر حدا بالمتحدث باسم البيت الابيض للاعتراف بالفشل المخزي لسياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342