وزير الاتصالات: ايران ضمن الدول العشر القادرة على صنع واطلاق الاقمار الصناعية

وقال زارع بور في تصريح له الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة جهاربرج بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران: ان تطوير قطاع الاتصالات وتنمية البنية التحتية والانترت فائق السرعة امر ضروري وتتم متابعته بجدية حيث ان الانترنت فائق السرعة بواسطة الالياف الضوئية جار العمل على توفيره ضمن جدول اعمال الوزارة.

واشار الى ان البلاد وفي ظل اقسى ظروف الحظر حصلت على تكنولوجيا صنع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها والتي نقلت الاقمار الى المدار المطلوب.

ونوه الى انشاء المحطات الفضائية وقال: سنقوم خلال العام الجاري بانشاء محطة فضائية في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب) والتي ستستلم المعطيات ومن ثم تقوم بتطبيقها في حياة المواطنين بعد تحليلها وهنالك عدة شركات ستقوم بعد تحليل هذه المعطيات بوضعها تحت تصرف القطاع الزراعي.

وصرح وزير الاتصالات بان ايران اصبحت بكل فخر احدى الدول التي قامت بتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالاقمار الصناعية واطلاقها وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد ضمن الدول العشر في العالم القادرة على صنع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها وانشاء المحطات الفضائية.

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