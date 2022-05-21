٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84761538
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رئيس الجمهورية سيزور مسقط بدعوة من سلطان عمان

رئيس الجمهورية سيزور مسقط بدعوة من سلطان عمان

طهران/ 21 ايار/مايو/ارنا- سيزور رئيس الجمهورية آية الله "ابراهيم رئيسي" مسقط على رأس وفد رفيع المستوى يوم الاثنين المقبل وذلك تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد".

وسيتوجه رئيسي الى مسقط على رأس وفداً رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية مع نظيره العماني وتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك، واللقاء مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.

يذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد الأسبوع الماضي لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

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