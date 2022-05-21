مسؤول برلماني : زيارة رئيس الجمهورية الى عمان تضطلع بدور ستراتيجي لتعزيز العلاقات الاقليمية

ولفت "نوش" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، الى العلاقات الستراتيجية التي تربط بين طهران ومسقط ودور البلدين المشترك في (تامين) مضيق هرمز باعتباره الممر الاكثر اهمية على الصعيد الملاحي والشحن البحري والطاقة؛ مبينا ان تعزيز هذا التعاون الثنائي من شانه ان يشكل احد اهم المحاور لزيارة رئيسي المرتقبة الى عمان.

واكد هذا المسؤول البرلماني، في السياق نفسه، على حكومة الجمهورية الاسلامية بان تدرج في سلم برامجها التعاون مع سلطنة عمان بشتى المجالات الثقافية والاجتماعية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك؛ مضافا الى توفير فرص التعامل بين اصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين.

واضاف، ان ايران لطالما وضعت ارتقاء التعاون مع دول الجوار ضمن اولوياتها الستراتيجية في اطار السياسة الخارجية للبلاد.

وتابع "نوش"، ان هذه الاواصر المتنامية تحظى باهمية بالغة نظرا لظروف الحظر المفروضة على ايران اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، استنكر عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، سياسة تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية مع الكيان الصهيوني غير المشروع والغاصب؛ قائلا : اننا نعمل انطلاقا من اسس التعامل والاحترام المتبادل مع دول الجوار، لتكون في غنى عن اقامة علاقات مع الدول غير الاقليمية.

ومضى النائب الايراني، يقول في هذا الحوار : ان امريكا وبعض الدول الاوروبية تسعى لتمرير اجنداتها الفتنوية البغيضة وتبرير وجودها اللاشرعي في المنطقة؛ وبما يستدعي من بعض القادة الاقليميين ان يثقوا بدول الجوار الاسلامية بدل التعويل على البلدان القادمة من خارج المنطقة ،لانها تشكل مصدر الفوضى وانعدام الامن الراهن.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، سيقوم في سياق نهج حكومته القائم على تعزيز التعاون الدبلوماسي مع دول الجوار، بزيارة سلطنةعمان بعد يوم غد الاثنين (23 ايار /مايو الحالي)؛ ملبيا دعوة السلطان "هيثم بن طارق ال سعيد" وباحثا معه وكبار المسؤولين العمانيين في سبل تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

انتهى ** ح ع

