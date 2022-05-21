٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84762068
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فتاة ايرانية تتوجع بلقب الجولة العالمية لكرة المضرب -جي3

فتاة ايرانية تتوجع بلقب الجولة العالمية لكرة المضرب -جي3

كرج / 21 ايار / مايو / ارنا – احرزت لاعبة كرة المضرب الايرانية السيدة "مشكاة الزهراء صفي"، المركز الاول خلال منافسات الجولة العالمية للتنس –جي 3 ، والتي اقيمت باستضافة العاصمة طهران.

صرح بذلك المدير العام لدائرة العلاقات العامة للهيئة الايرانية لكرة المضرب "امير حسين باكزاد"، لمراسل ارنا اليوم السبت.

واوضح "باكزاد"، ان المباراة الفردية النهائية ضمن الاسبوع الثاني لجولة التنس العالمية، اقيمت اليوم بين الايرانية مشكاة صفي وغريمتها من تركيا، لتفوز عليها 4-1 وتحرز لقب هذه الجولة.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الرياضة والشباب، ان الفريق الثنائي المكون من مشكاة وزميلتها البلجيكية، احرز المركز الاول ايضا خلال المنافسات الثنائية التي اقيمت يوم امس في اطار هذه الجولة.

يذكر ان مباريات الجولة العالمية (الفردية والثنائية) لكرة المضرب -جي 3 ، اقيمت في طهران على مدى اسبوعين وبمشاركة لاعبين ولاعبات من ايران وخارجها.

انتهى ** ح ع 
 

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