ايران تؤكد على تعزيز التعاون مع سلوفاكيا

ونوه "صفري"، الى تاريخ التعاون الصناعي بين طهران و براتيسلافا؛ مبينا ان تنظيم اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة يشكل خطوة اساسية لتوسيع الاواصر التجارية بين الجانبين.

في المقابل اعرب وزير الاقتصاد السلوفاكي عن سعادته بزيارة الجمهورية الاسلامية.

واشار "اورلوتش" خلال اللقاء مع "صفري"، الى وجود فرص كثيرة للتعاون الثنائي وبشتى المجالات الصناعية والزراعية والتقنية؛ داعيا للاخذ بعين الاعتبار هذه الفرص ضمن وثيقة التعاون التي ستصدر عن اجتماع اللجنة المشتركة بطهران.

كما اكد على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الايرانية والسلوفاكية، لرفع مستوى التعاون الثنائي.

وفي الختام، اعرب وزير اقتصاد سلوفاكيا على رغبة بلاده في تنمية العلاقات التجارية مع ايران اكثر من اي يوقت مضى.

وافادت "ارنا" ان وزير اقتصاد سلوفاكيا يان اوروتش، وصل الى طهران صباح اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الايرانية السلوفاكية.

انتهى ** ح ع