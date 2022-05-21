مساعد وزير الصحة : ايران تحتل المركز الـ 16 عالميا في مجال انتاج المعرفة

"بناهي" ادلى بصريحه، خلال ملتقى "تطوير التعاون العلمي والثقافي والسياحة العلاجية"، الذي انعقد اليوم السبت بمشاركة سفراء ودبلوماسيين لعدد من الدول الاوروبية والاسيوية لدى ايران وممثلين عن منظمة اليونسكو واليونيسيف الدوليتين.

وقد اشرفت على تنظيم هذا الحدث، جامعة مشهد للعلوم الطبية (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق).

واضاف مساعد وزير الصحة، الى وجود برنامج عمل لدى الوزارة، يهدف لتعزيز دور جامعات العلوم الطبية الايرانية في تلبية الاحتياجات الصحية في المجتمع، مضافا الى نشاطاتها العلمية والبحوثية الهادفة للنهوض بالمستوى المعرفي داخل البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه بناهي بالانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية لمكافحة فيروس كورونا؛ مبينا ان هذه الجائحة اظهرت مدى اهمية التعاون الشامل بين دول العالم في مواجهة الاوبئة.

ودعا في الختام، الى تاسيس "شبكة معلوماتية وبحوثية مشتركة" على صعيد العالم بهدف مكافحة فيروس كورونا وغيره من الامراض السارية.

انتهى ** ح ع

