٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84762274
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وزير خارجية قطر : ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار

وزير خارجية قطر : ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار

طهران / 21 ايار / مايو / ارنا - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، على ان "ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق سيساعد على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم".

وفي تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ،لفت "آل ثاني"، بان الوضع العالمي الحالي يتطلب قدرا كبيرا من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية.

واضاف، ان "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني"؛ مردفا بأنّ "التوصل لحل في الملف الإيراني، سيدعم الاستقرار في الخليج (الفارسي)"؛ على حد الصحيفة الالمانية.

وتحدث وزير خارجية قطر في هذا الحوار، عن "المخاوف من حدوث تكتلات كبيرة بين الشرق والغرب"؛ مصرحا : إن قطر تريد استراتيجية استثمار متوازنة وعمل جيد مع الجميع.

انتهى ** ح ع 

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