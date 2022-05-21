الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس مقاتلة للسعودية اخترقت الهدنة في أجواء محافظة حجة

وافاد موقع "المسيرة" ان ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال في بيان "تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا".

وأوضحت العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، مؤكدا أن قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان.

وشددت القوات المسلحة أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وفي الخامس من شهر مالي الحالي أسقطت القوات المسلحة طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوعCH4 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة بأعمال عدائية بمديرية حرض محافظة حجة.

وكارايل KARAYEL هي طائرة بدون طيار، تستخدم لغرض التجسس والمراقبة والقصف الدقيق، وتعتبر أول طائرة تكتيكية بدون طيار تم تصميمها وإنتاجها وفقًا لـ لمعيار الناتو STANAG-4671 لأغراض الاستطلاع والمراقبة.

ويقول مصنعوها إن لدى كارايل القدرة على اكتشاف وتحديد الأهداف، وتوجيه الذخائر التي يتم التحكم فيها بالليزر بفضل نظام وضع العلامات/الإشارات.

تتمتع المركبة الجوية بالقدرة على الحماية من الصواعق بفضل شبكة الألمنيوم المركب على هيكلها. وتستطيع KARAYEL الإقلاع والهبوط والتحليق في مهمة محددة بشكل مستقل تمامًا دون مساعدة من الطيار وتتميز بهندسة إلكترونيات طيران مبتكرة تضمن الحماية من جميع أنواع التصادم غير المنضبط.

انتهى ** 2342