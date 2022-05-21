ازدياد الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان بنسبة 63 بالمائة

واشارت عموري في تصريح ادلت به لوكالة "ارنا" الى زيارة وفد ايراني الى عمان على اعتاب زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة الى مسقط وتفقده شركة المدن الصناعية العمانية وبعض المناطق التجارية الحرة في هذا البلد وقالت: ان الاحصائيات تشير الى زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان بنسبة 53 بالمائة في العام 2021 مقارنة مع العام 2020 وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الايرانية العمانية.

واضافت: ان امكانية زيادة حجم التبادل التجاري الايراني العماني متوفرة وان هذا الامر رهن بايجاد ارضية للكشف عن المزيد من الطاقات الانتاجية والتجارية بين البلدين.

وتابعت عموري: انه وفي ضوء البنية التحتية المتوفرة والدعم الجاد من قبل الحكومة ومنظمة تنمية التجارة للقطاع الخاص وتعاون غرفة التجارة العمانية والغرفة التجارية الايرانية العمانية المشتركة فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 221 مليون دولار في العام 2013 الى مليار و 336 مليون دولار في العام 2021 .

وقالت رئيسة غرفة التجارة في مدينة اهواز: ان صادرات ايران الى عمان ارتفعت من 146 مليون دولار في العام 2013 الى 716 مليون دولار في العام 2021 وارتفع حجم واردات ايران من عمان من 75 مليون دولار في العام 2013 الى 620 مليون دولار في العام 2021.

واوضحت بان حصة ايران من السوق العمانية ارتفعت من 1.8 بالمائة في العام 2020 الى 3.9 بالمائة في العام 2021 .

يذكر ان سلطان عمان هیثم بن طارق اصدر اخيرا مرسوما سلطانيا صادق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال النقل بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك على اعتاب الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الى مسقط.

انتهى ** 2342