العراق يعترض على ذكر "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

واكد المكتب الإعلامي لمحمد الحلبوسي في بيان تسجيله اعتراضه على ذكر اسم "دولة إسرائيل" في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة.

وطالب رئيس النواب العراقي باستبدال اسم "دولة إسرائيل" بـ"الكيان الإسرائيلي المحتل"، وهو ما شدد عليه خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد، اليوم، لبحث الأوضاع بمدينة القدس المحتلة.

ونادى الحلبوسي، بتضمين شروع مجلس النواب في بلاده بإقرار قانون حظر التطبيع مع "الكيان الصهيوني".

وأقر مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، في الحادي عشر من الشهر الجاري، مشروع قانون لحظر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان إنّ "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والمقدّم من اللجنة القانونية".

وأوضح أن القانون يهدف إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".

وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، إن البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

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